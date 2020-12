La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente que en 1980 la viruela había sido eliminada del mundo. Si pusiera en fila a todos los seres humanos cuyas vidas se salvaron desde entonces, gracias a este logro de la medicina y la salud pública, y me tomo un minuto para saludar a cada uno, tendría un gran problema: me tomaría 144 años darles la mano y me vería obligado a delegar la tarea a mis hijos, nietos y bisnietos.