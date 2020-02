El problema es muy simple y muy lamentable: no estamos en manos de Platón ni de Russell ni de Ortega y Gasset, sino de tecnócratas espesos en su ignorancia, en su estrechez de criterios, en su astigmatismo aldeano e irremediable. ¡Dios libre tocar las ingenierías! ¡No, no! ¡Eso no se toca, a eso no se le quita plata, eso es lo que hay que preservar y fortalecer a toda costa!