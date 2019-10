La Aresep puede excluir de las tarifas gastos no justificados de conformidad con la normativa y las disposiciones regulatorias, pero no tiene acción sobre inversiones, endeudamiento y estructura operativa. Algo es incorrecto en la estructura de nuestro Estado cuando una institución técnica, como la Aresep, no cuenta en su legislación con facultades para medir parámetros de competitividad a las instituciones supervisadas. Cómo mejoraremos nuestra competitividad si no bajamos los costos de los servicios públicos.