No es que la sociedad panóptica e invasora de Foucault (Surveiller et punir) esté penetrando en nuestro mundo privado, descifrándolo, desflorándolo, motivada por una violenta sed de conocimiento y de control. No. Ojalá tal fuera el caso. La situación es mucho peor: ¡Es la gente la que quiere ser penetrada, la que renuncia a su coeficiente de opacidad, la que quiere ser perfectamente translúcida, la que exhibe impúdicamente su vida privada y, lo que no es lo mismo, la dimensión íntima de su ser!