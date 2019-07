”Mi psiquiatra me dijo que era imposible unificar mis dos hemisferios, que debía aceptar mi propia fractura, mi escisión psíquica. Pero yo he encontrado la manera de reunificarme ontológicamente: casándome conmigo mismo. Sí, amigos y amigas que me escuchan: el automatrimonio: ello me permitirá integrar los dos seres que me habitan y llevar una vida normal y productiva. He decidido, pues, defender la causa del automatrimonio públicamente, y estoy aquí para pedir el apoyo de todos ustedes, en particular de los que han sufrido de este terrible trastorno, el infierno de la duplicidad. Puesto que soy, a un tiempo, Mario y María, resulta evidente que mi matrimonio no sería tipificable como una unión igualitaria, así que no veo en qué estaría irrespetando la ley, ni provocando a los movimientos que se oponen a los derechos de esta comunidad marginada e incomprendida. Acudo, por lo tanto, a las instancias de autoridad laicas que me permitirían legitimar jurídicamente mis autonupcias.