No tomó las precauciones del caso, instó a los ciudadanos a armar francachelas en medio de las calles, y ahora el país paga las consecuencias de sus irresponsables arengas. Tan errático y criminal como lo anunciaron en sus respectivos países Trump (“it’s going to be like a little flu”) y Bolsonaro (“não vai ser pior que um insignificante resfriadinho”).