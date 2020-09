Como dije al principio de este texto: no sabemos qué es derecho, humano, ni universal. ¡Linda manera de redactar un código normativo de la conducta humana sobre la tierra! ¡Ah, qué atroz regalo para el hombre, que “peón envenenado”, qué maldición disfrazada de bendición, qué pesadillesco obsequio fue el don de la libertad que Dios nos concedió, en el que se supone ser su más elocuente gesto de amor por la criatura humana! ¡Ojalá no fuésemos libres, es evidente que se trata de una facultad que no supimos utilizar, que nos desbordó, que nos arrasó, que se pervirtió en nuestras manos, que nos dejó el espacio abierto para perpetrar las peores carnicerías, que simplemente no estábamos preparados para empuñar! ¡A fuerza de querer ser un padre no intervencionista, Dios se ha convertido en un padre abandonetas! ¡Cuántos hombres quisieran acusarlo de abandono parental y renunciar a esa terrible ponzoña que resultó ser la libertad!