No soy tan tonto como para estar seguro de que todo esto pasará. De hecho, es posible que el mundo no revierta los efectos del desastre político y ambiental, y continúe prosperando y creciendo, simplemente porque lo hizo en el pasado. Como Bertrand Russell advirtió acerca de los peligros de tal razonamiento inductivo, en The Problems of Philosophy, “el hombre que daba de comer todos los días al pollo, a la postre le tuerce el cuello, demostrando con ello que hubiesen sido útiles al pollo opiniones más afinadas sobre la uniformidad de la naturaleza”. Al igual que Auden, en 1939, debemos aceptar la posibilidad de que las cosas puedan empeorar mucho más de lo que ya están.