Llevar a cabo un cambio radical en la oferta y el consumo de energía inevitablemente exigirá lo que solo el Estado puede proveer: una enorme inversión pública y nuevas reglas de conducta (impuestos y regulaciones). Esto lo sabemos a partir de la historia de la revolución digital en la segunda mitad del siglo XX, que examiné en mi libro Doing Capitalism in the Innovation Economy.