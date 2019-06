Por su arte y contenido, soy amante de los libros antiguos, conforme a mi definición son los producidos antes de 1900, aunque, como verán más adelante, en esto suelo hacer algunas excepciones. Al conocer el precio pagado por alguien por el libro del fraile Pacioli, me he consolado porque mi hijo logró conseguirme, en un sitio de ventas por Internet, que no es Christie’s ni Sotheby’s (duopolio cuyo mercado de antigüedades y obras de arte mundial abarca más del 80 % y sus precios superan el millón de dólares), un ejemplar del Nuevo Testamento y Hechos de los Apóstoles, producidos en la imprenta del Gobierno de los Estados Unidos para los católicos de su Ejército, cuya lectura el presidente y comandante en jefe Franklin D. Roosevelt recomendaba.