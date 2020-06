Lo que yace en la cama es, estrictamente hablando, un ser des-almado. Y este ejercicio, sistemáticamente practicado, es una experiencia dolorosísima. Tan no quiere a su cliente, tan no lo desea, tan repugnante le resulta, tan insufrible es para ella ser tocada por sus sucias manos ¡que le cobra por hacerlo! Eso debería ser suficientemente desincentivador para la mayoría de los hombres, pero resulta que no lo es.