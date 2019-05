A manera de ejemplo, se incluye la estabilidad como uno de los principios rectores del empleo público sin hacer ningún tipo de dimensionamiento. La estabilidad sería, entonces, un derecho de todos los funcionarios; no obstante, actualmente, esa garantía no se aplica de forma general. Es evidente que el proyecto no es claro en cuanto a si varía regímenes mixtos o, prioritariamente, privados de empleo, los cuales están regulados por el Código de Trabajo.