El ataúd. Por fin, allá, delante, descubrí lo que motivaba la procesión. Un taxi llevaba expuesto, en la parte de atrás, un ataúd de madera, liso, tosco, la cosa más simple del mundo. Alguien, desde la acera, exclamó, hondamente conmovido: “¡Ay, qué pecado, miren: ahí llevan la cajita!”. “La cajita”… el eufemismo me vulneró, me mordió las entrañas. Después de todo, un ataúd, ¿no es una cajita? ¡Y esta no podía ser más simple!