Su multifuncionalidad hace que la Academia, un auténtico centro de pensamiento o think tank, no calce en el modelo típico de un instituto de investigación o enseñanza. Sin embargo, cumple fielmente, desde sus dimensiones y posibilidades, con las funciones atribuidas por el filósofo y científico argentino Mario Bunge a “la buena universidad moderna”: producir y transmitir conocimientos, cultivar intelectos, suscitar debates (problematizar, no dogmatizar), proponer soluciones a problemas prácticos de la realidad circundante y renovarse sin cesar.