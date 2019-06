Pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha incrementado la cobertura de pensiones para adultos mayores dentro del Régimen No Contributivo para combatir la pobreza de aquellos que, por condiciones sociales y económicas, no contribuyeron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pero ese programa social no es sostenible si no logramos enderezar la economía.