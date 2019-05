Pero Pelosi insistió en que “todavía no es el momento”. Tanto ella como Trump parecen estar haciendo tiempo; en algún punto, la elección del 2020 estará demasiado cerca para iniciar un juicio político. Pero puede que los acontecimientos la obliguen a cambiar de idea. Trump ya está tratando de blindarse contra futuras investigaciones, no solo en cuanto a Rusia, sino también en lo referido a sus prácticas comerciales (es el primer presidente en décadas que no publica su declaración de impuestos) y sobre la posible influencia de sus negocios privados en su política exterior. Afirmó que el caso “está terminado”, y describió a los demócratas como obsesionados con investigarlo, en vez de avanzar en cuestiones de interés público (acusación que muchos demócratas temen). Se opone a que se llame a dar testimonio a funcionarios actuales (e incluso anteriores), y su gobierno ya está ignorando citaciones del Congreso con carácter legal. Buen conocedor del poder de la televisión, ahora se desdijo y no quiere que Mueller se presente ante el Congreso. Una conducta similar fue la base de uno de los tres elementos de juicio político contra el presidente Richard Nixon.