Como quienes se quedan sin trabajo no compran, las ventas de todo tipo disminuyen y el comercio, la construcción y toda la cadena productiva también sufren. Así, entramos en una fase depresiva que no se arregla ni dejando los encajes bancarios en cero: no es un problema de falta de recursos prestables; es de falta de demanda, pues la gente sin ingresos, desempleada o en riesgo de serlo, no es sujeta de crédito.