El intolerante impone. El tolerante propone. La descalificación y el enfrentamiento no enriquecen, empobrecen. Mediar y conciliar acerca la verdad con lentes y conexiones distintas. La cultura une porque comprende la realidad. No relativiza. Es reflexiva. Tiene memoria. Detrás de la simplificación y categorización hay mucha arrogancia e ignorancia. La tolerancia y la ignorancia no navegan bien. La tolerancia va unida a la cultura.