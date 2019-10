Un poeta inglés decía que ningún verano ni ninguna primavera podían igualar la belleza de un rostro en otoño. Y yo lo sé porque desde siempre me he conmovido ante la presencia de un adulto mayor. Me he conmovido ante sus ojos húmedos detrás de un par de lentes bifocales; ante las líneas de sus mejillas que son como surcos en un campo dorado; ante la sonrisa que ilumina el semblante y nos brinda su luz desde la madrugada.