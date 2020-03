Hoy, no tenemos 10 años para que la próxima crisis se manifieste. Estamos a semanas o meses del default. Estamos jugándonos la posibilidad de que, del otro lado de esta crisis, la del coronavirus, nos encontremos no solo los panteones llenos de compatriotas fallecidos, sino también un enorme cementerio de empresas, centenares de miles de nuevos desempleados y un proceso de franca descomposición social. El sector público no puede seguir actuando como si no fuera parte del problema, y menos como si no fuera parte de la solución.