Los antiintervencionistas, al verse marginados, mantuvieron viva la teoría de la conspiración dentro de los reductos de la extrema derecha, y publicaron lamentaciones con títulos como While You Slept, The Enemy at His Back e Hiroshima: Assault on a Beatten Foe, así como un artículo en el National Review escrito por Harry Elmer Barnes, quien además de ser odiador declarado de Roosevelt se convirtió, con el transcurso del tiempo, en negador del Holocausto.