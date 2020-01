Filólogo siempre, me sorprende cómo esa definición de taxi, de “automóvil de alquiler con conductor” (DRAE), aquí y ahora muchos la están limitando a los clásicos vehículos color rojo frente a los otros, para los que no suelen usar el vocablo taxi, sino directamente una de las marcas con las que hace poco entraron a competir con base en el teléfono celular y la ubicación satelital. ¿Detalle, lo que observo? Quizá. Pero no creo.