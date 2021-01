A pesar de que me había preparado con algunos de los libros en inglés de la biblioteca de mi padre, intentando leer los versos de Walt Whitman y de Henry Wadsworth Longfellow, mi sueño por aprender inglés no fue fácil de alcanzar. Pero gracias a que me preparé en la biblioteca de mi padre y a que luego aprendí inglés en el colegio, fue más fácil para mí asistir a una universidad en un país de habla inglesa y continuar mis estudios hasta terminar mi doctorado.