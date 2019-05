En 1943, durante una actuación en el Teatro Paramount de Nueva York, unas 40.000 fanáticas colapsaron las calles colindantes del edificio. Sinatra sabía que debía ser capaz de sobresalir en ciudades grandes, donde nunca duermen, pues si triunfaba en ellas lo haría en cualquiera otra. ¿Recuerdan New York, New York? En lo sucesivo, las grandes orquestas lo acompañarían, no él, a ellas.