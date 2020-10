No soy anciano que reclama como mejor todo tiempo pasado. Pienso que cada época tiene su verdad y su razón de ser, su natural energía para cambios profundos. Pero es que también hay momentos, circunstancias, que me inclinan a pensar... a sentir: si ya no somos capaces de volver a depositar la semilla en nuevos surcos esperanzadores, si cambiamos la unión familiar por el afán de lucro, al ciudadano por el consumidor; si ya no producimos lo que necesitamos para sobrevivir, si nos despojamos de toda estimación a nosotros mismos, si nos olvidamos de los pobres porque cerramos los ojos ante el hambre del pueblo, si perdimos la costumbre de mirar las estrellas y los horizontes, ¿para qué queremos tractores si por el camino dejamos perdidos los violines?