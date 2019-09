Es lo de siempre, pero no por ello menos efectivo. El líder construye discursivamente un pueblo. De este saca a la élite perversa y a los parias que protege (rotos minoritarios) y los eleva a la cúspide del privilegio, el expolio y el abuso. Como por arte de magia, dejan de ser parte del pueblo y pasan a convertirse en el antipueblo, el enemigo. A la vez, el líder se funde en la base con el pueblo (los rotos mayoritarios), de modo que ya no son dos sino uno. Él es su voz y su empeño no lo anima su desmesurada necesidad de reconocimiento, ¡qué va!, sino el anhelo de hacerles justicia a ellos que son la víctima.