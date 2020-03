Frente a esta incertidumbre existencial, en algunos casos pueden generarse conductas irresponsables: si no lo veo, no existe ni me importa. En otros, su inmaterialidad la resolvemos sustituyéndolo por ficticios enemigos tangibles, contra quienes dirigir nuestra crítica o agresión: las personas con quienes compartimos la vida; cualquiera que se vea “distinto” o amenazante por su origen, el color de su piel o la forma de sus ojos, o las autoridades que deben tomar decisiones impopulares o rehúsan complacer las exigencias sectoriales.