No tenemos mucho tiempo. Se nos muere, en medio de atroces convulsiones y dolores, este pequeño planeta que, como el del Principito, demanda nuestra devoción, nuestra ternura, nuestra vigilancia, nuestro permanente pastoreo. Cual las células cancerosas después de haber consumido al enfermo, moriremos nosotros con él. Devoraremos hasta el último de sus órganos y luego nos extinguiremos: el ser humano no tiene existencia autónoma; sin su planeta no es, no representa, no significa, no vale absolutamente nada.