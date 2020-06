Vivimos en tiempos de crisis global, sin duda. La gente está desesperada, no solo por no poder salir de sus casas, sino porque tratan de encontrar una esperanza hacia el futuro. Muchos pueden pasar a una situación de pobreza con una facilidad enorme y urge una respuesta unificada y coherente de todos para que eso no suceda. No hay nada más peligroso que las situaciones de crisis global porque de ella han nacido las peores ideologías violentas y destructivas.