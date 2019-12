Nuestros programas han sido diseñados para contener, mas no para reducir la pobreza. No hemos llegado, con un apoyo integral y oportuno, a quienes son los más vulnerables ante una deficiente alimentación, falta de servicios, carencia de vivienda digna, conectividad, seguro de salud, empleo informal, rezago educativo e infancia sin cuido. No hemos llegado a madres jefas de hogar, adultos mayores sin pensión y discapacitados. La pobreza afecta con mayor dureza a las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar. Es en la pobreza donde hay 312.387 hogares en el primer quintil con ingresos de ¢58.527 per cápita, en una situación de extrema carencia.