Hay una arrogancia y petulancia inherentes al hecho de pretender “restaurar” a la gente. ¿No se les ha ocurrido pensar, a los autoproclamados restauradores, que quizás son ellos quienes más perentoriamente necesitan “restauración”? No, no se les ocurre pensarlo. Esto supondría pagar un precio demasiado alto en términos de ego, una erogación que no están dispuestos a hacer. Es una falta de respeto inmensurable, eso de andar por el mundo pretendiendo “restaurar” a las personas que se cruzan en nuestra vida.