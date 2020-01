La banca islámica no presta con interés ni invierte en títulos de deuda (bonos) que generan intereses, solo en títulos de propiedad (acciones), los cuales producen dividendos. Además, se asegura de que se trate de empresas cuyos ingresos no estén “contaminados” por intereses. La salida que encontró esa banca, para financiar actividades productivas o de consumo, es que si Habib necesita un préstamo de 10.000 libras para comprar una motocicleta y el costo del crédito en el mercado internacional es un 10 %, el banco compra la moto y se la vende —quizá con garantía prendaria— en 11.000 libras, pagaderas al final de un año, o en 12.100 si se pacta a dos años. El banco, asimismo, se asegurará de que Habib no beba licor.