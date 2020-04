En presencia de semejante mal, poco o nada vale el esfuerzo de unos individuos si otros no hacen lo mismo. Si existieran amuletos o mascarillas mágicas que protegieran de la covid-19, como los paraguas de la lluvia o las chaquetas del frío, no estaríamos frente a un bien público. Pero no es el caso, y si aquí unos son cuidadosos y otros no, poco se gana.