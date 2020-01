Pocas personas están preparadas para ver a sus seres queridos, en particular a los padres, deteriorarse física y cognitivamente. Asimismo, cuidar de un adulto mayor es mucho más retador que atender un niño. Debe hacerse con profundo respeto, paciencia y amor, teniendo en mente que no están enfermos o achacosos por gusto. Es fundamental el diálogo y la colaboración entre los miembros de la familia y buscar ayuda, pues los niveles de agotamiento y estrés suelen ser altísimos. No es un proceso fácil, como tampoco lo es desprenderse de los padres y seguir adelante sin esos referentes, en especial si han sido nuestra brújula moral, espiritual e intelectual.