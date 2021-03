La tecnología no solo ayuda a propagar la actividad económica geográficamente, sino también a conectar zonas remotas con mercados en todas partes. Como señala Adam Davidson en su libro The Passion Economy: The New Rules for Thriving in the Twenty-First Century, las plataformas en línea permiten que empresas pequeñas publiciten productos de nicho a escala global y que potenciales compradores especializados los encuentren.