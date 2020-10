Un rotundo fracaso de convocatoria, porque hizo lo mismo que con el borrador para el FMI, presentar un proyecto desequilibrado, inclinado más hacia intereses sectoriales que nacionales, y esta vez con poder de veto para el presidente si no estaba de acuerdo con el resultado: “En los asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber de proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logran alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los poderes de la República propusieron”, explicó el mandatario.