En efecto, nos es más proficuo entender al otro que imponer nuestras ideas, porque entenderlo significa vincularse con su realidad y ser consecuente con la intencionalidad del diálogo. Cuando se niega de plano que lo que el otro me dice es una manifestación de la realidad, comienza a entrarse en la intolerancia, que es una manifestación irracional. Se necesita una gran dosis de humildad para ser racional; el pensamiento asertivo no se logra con la arrogancia, sino con la simplicidad de una lógica que no mantiene como principio absoluto que nuestras prerrogativas son axiomas incuestionables.