Ahora lo que tenemos es… pues a gente como Alvarado y los modernos cortesanos de su gabinete, fracción parlamentaria y burócratas diversos. ¿Vivirán también en una “abadía fortificada” y celebrarán abigarrados aquelarres góticos como los que imaginara Poe? Todo puede ser. Ya a mí nada me sorprende. He vivido lo suficiente como para asistir, impotente, a la degradación progresiva, inexorable, de nuestros hombres y mujeres políticos. La he sentido, olido, percibido en mil rasgos inequívocos. La canalla se ha encaramado en el poder. Ilustran el dictum de Ortega y Gasset: “Una de las peores aberraciones de la democracia consiste en haber generado ese tipo de gente que proclama, orgullosa: ‘Mi ignorancia vale más que toda tu cultura’”. ¡Bien rugido, león!