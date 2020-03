Apartarse de la búsqueda de razones. No hay necesidad de preguntarse el porqué de las muertes que nos parecen injustas, irreales o injustificadas. Claro está, no se trata de consentir los actos humanos que traen el dolor a causa del odio, la segregación, la marginación o el afán de poder. Hemos de rechazar lo que no nace de la bondad y la generosidad. Pero el hecho es que morimos y cuando una vida se apaga su camino no permanece estéril porque, por paradójico que parezca, lo que nace en el tiempo lo alimenta de un sentido nuevo y único.