No obstante su regocijo, le pide que recite “todo lo que ha sido apartado” de su felicidad, y termina: “Dime que no he vivido en vano, que las estrellas / no morirán, que las cosas permanecerán como son, / que durará lo que he visto, que no nací en pleno / cambio, que lo que he dicho no ha sido dicho para mí”.