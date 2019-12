Los partidos políticos están descompuestos, lo cual ha venido afectando sensiblemente la calidad de la representación y de la política pública. Según el Latinobarómetro, el 40 % de los costarricenses no tienen preferencia por un partido y solo el 17 % confía en ellos. En la medición del CIEP, recibieron la peor calificación entre las instituciones evaluadas. Ya no hay conexión emocional con los partidos ni el pueblo se siente representado por ellos; la mayoría carece de contenido programático, ha descuidado la formación, la disciplina y la congruencia ideológica. Varias agrupaciones están recogiendo el descontento popular con base en dogmas, no en visión de política pública, lo cual está estrechando el espíritu republicano que nos ha caracterizado.