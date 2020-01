Aunque en abril del 2019 el presidente del Banco Central hizo la promesa al país de que los eurobonos no iban a afectar el mercado cambiario, la experiencia nos dice que se equivocó, pues no tomó en cuenta las expectativas cambiarias. Ojalá, también, el Banco no se vea en la necesidad de desacumular reservas, y enviarlas al mercado cambiario local, porque ahí sí el tipo de cambio romperá el saco.