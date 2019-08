Lamentablemente, parece que muchos en las élites actuales no han aprendido nada de la historia, y piensan y actúan como si los intereses y los valores estuvieran totalmente desconectados en el mundo real. Mientras Trump sea bueno para los negocios, no parece preocuparles que sea la mayor amenaza al espíritu y a los valores de Estados Unidos, y a su imagen e intereses en el extranjero. Por supuesto, dicen, tal vez Trump esté yendo un poquito demasiado lejos con los chinos en la cuestión comercial, pero al menos les planteó las preguntas correctas. Y sí, tal vez esté abusando de apelar a la cuestión racial, pero no es racista personalmente; y si coquetear con lo inaceptable lo ayuda a consolidar su núcleo duro de apoyo, ¿por qué no habría de hacerlo?