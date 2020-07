El gran problema de dictaduras como las de Ortega y Maduro (o la de Fidel en su momento) es que no fueron cortadas a tiempo. Ya cuando una o varias generaciones han vivido bajo una dictadura pierden el referente histórico de lo que era su país antes de la tiranía. No han visto ni vivido otra cosa que la dictadura, they don’t know any better, es lo mejor que conocen, y ante ese altar viejo y herrumbrado se prosternarán.