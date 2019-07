La tragedia es superlativa para los 86.500 menores de entre 15 y 24 años, es decir, los nacidos entre 1995 y el 2004, que entraron a la escuela entre el 2001 y el 2010, respectivamente, porque no encuentran trabajo. El 56 % de ellos no tiene secundaria, el 30,3 % concluyó el colegio, pero no continuó los estudios superiores, y el 13,2 % solo terminó la primaria o la abandonó antes.