Porque en Crimen y castigo, Dostoyevski pone en boca del repugnante personaje Lujtin este acomodaticio paralogismo: “¿Qué pasaría si yo pusiera en práctica el consejo ‘ama a tu prójimo’? Partiría mi capa en dos, le daría la mitad a mi prójimo, y los dos quedaríamos medio desnudos. Como dice el proverbio ruso: ‘Si queréis cazar varias liebres a la vez, no cogeréis ninguna’. La ciencia me ordena que no ame a nadie sino a mí mismo, teniendo en cuenta que todo en el mundo está fundado sobre el interés personal.