Pero Clyburn sentía que Biden estaba poniéndoselo difícil a la gente. “Joe no estaba siendo él mismo”, me dijo. En una reunión el domingo previo a las primarias de Carolina del Sur, que se realizarían el sábado siguiente, le pidió a Biden que “se relajara” y hablara a la gente “de manera más personal, sobre sus familias y sus comunidades”. También le aconsejó que no hablara de lo que hizo con Obama, sino sobre el futuro que pueden esperar los que voten por él. En el primer receso del debate, Clyburn fue a la trastienda y le dijo: “Estás diciendo todo lo que hay que decir, pero la gente no te siente. Mira directo a la cámara y habla de forma más personal (…). No vas a recaudar mucho si la gente no puede sentirte en el debate”.