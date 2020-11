El personaje que ha sabido ganar más realidad fuera de la página escrita es, por supuesto, don Quijote. Siempre he imaginado que si una agencia de viajes anunciara en un tour guiado por la Mancha una visita a su tumba, donde descansa al lado de Sancho, ningún turista lo creería una tomadura de pelo, y no habría nadie que no se acercara con devoción y respeto a esa tumba.