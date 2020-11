Cero ética. Que yo diga que a Trump no le importa la ética no es una mera expresión de desacuerdo con sus opiniones. En el 2004 publiqué The President of Good and Evil: The Ethics of George W. Bush, libro en el que describo y fundamento mis divergencias con las ideas de Bush (hijo) en relación con la justicia tributaria, el aborto y el uso de embriones humanos en investigación médica, el lugar de la religión en la vida política, la falta de apoyo a instituciones mundiales esenciales como la ONU y la Corte Penal Internacional, y la decisión de ir a la guerra en Afganistán e Irak.