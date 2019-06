Pobres son los pueblos que no gozan del arte. Tienen sed y hambre de espíritu y de belleza. Pobres son los pueblos que miden su riqueza en monedas, su historia en batallas y su futuro en conquistas, pero no tienen arte. Tienen bancos, pero no museos; cañones, pero no pinturas; proclamas, pero no melodías. Pobres son los pueblos vacíos de espíritu porque el arte es emanación natural del sentir humano, no se le piensa ni se le planifica, solo se contempla y se agradece.